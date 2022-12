88 Teams haben Bock auf den VfL-Budenzauber

Am 27. Dezember, wenn Weihnachtsbraten und Kuchen so halbwegs verdaut sind, gehen die Hallenfußballturniere des VfL Sassenberg nach zweijähriger Corona-Pause erneut an den Start. Wie Jugendobmann Walter Mertens berichtete, hätte er Anfang Oktober die Einladungen für die 48. Auflage dieser beliebten und weit über die Grenzen der Hesselstadt bekannten Turnierreihe verschickt. „Ich hätte nie mit so einem schnellen und großen Rücklauf gerechnet. Wir hätten jedes Turnier mehrfach besetzen können“, zeigte sich Turnierleiter Walter Mertens erfreut über die Resonanz.

Bei den Hallenturnieren gehen 88 Mannschaften von der U6 bis zur A-Jugend an den Start. Die Mannschaften kommen dabei nicht nur aus der Region. Teams aus dem Ruhrgebiet bis nach Hannover wollen mit den heimischen Teams um Sieg und Tore kämpfen.

Wie Mertens berichtete, sei die Vorbereitungszeit von vielen Unsicherheiten geprägt gewesen: „Erst war coronabedingt lange nicht klar, ob die Veranstaltung durchgeführt werden könnte, dann ergab sich die Frage, ob wir genügend Helfer finden, die beim Auf- und Abbau und bei der Durchführung der Turniere ihren Teil leisten würden“. Angesichts der Unwägbarkeiten sei es daher umso schöner, dass die Sparkasse Münsterland-Ost als Unterstützer. Mit dem Juxturnier für Eltern am 6. Januar enden die 48. Hallenfußballturniere, dessen Erlöse nach den Worten von Mertens allesamt wieder in den Fußballnachwuchs gesteckt würden. Der Fußballnachwuchs des VfL Sassenberg freut sich mit den Trainern und Sponsoren auf die 48. Sassenberger Hallenfußballturniere vom 27. Dezember bis zum 6. Januar. Dann sind auch die jüngsten Kicker aus der Hesselstadt i der Herxfeldhalle wieder mit Feuereifer bei der Sache.