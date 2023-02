BBC lassen die widrigen Bedingungen in Frankfurt kalt

Nicht vom Weg abbringen lassen hat sich der BBC mit Phillip Schorp (l.) in Frankfurt.Nicht vom Weg abbringen lassen hat sich der BBC mit Phillip Schorp (l.) in Frankfurt.

Der BBC Münsterland hat das Auswärtsspiel in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga bei den Frankfurt Skywheelers mit 60:53 für sich entschieden. Die Warendorfer haben damit in der Tabelle mit den Rhine River Rhinos aus Wiesbaden gleichgezogen und stehen mit 18 Punkten auf Platz fünf.

Der BBC startete vor allem defensiv gut in die Partie. Im ersten Viertel ließ das Team nur sechs Punkte zu. Die starke Abwehrleistung konnte allerdings nicht in einen großen Vorsprung umgemünzt werden, da sich auf der anderen Seite die Offensive schwertat. Es war also das erwartet knifflige Spiel für die Münsterländer.

„Wir konnten nicht genau das machen, was wir uns vorgenommen haben. Es gab viele Unterbrechungen und viele Fouls. Das Spiel war hektisch“, erklärt Warendorfs Trainer Marcel Fedde. Dennoch ging sein Team mit einem 28:20 in die Pause.

BBC kommt nach der Pause ins Rollen

Im zweiten Durchgang kam der BBC aber auch offensiv ins Rollen und hielt Frankfurt im dritten Viertel konstant auf einem Abstand von acht bis zehn Punkten. Zwischenzeitlich führte Warendorf gar mit 14 Zählern. Das gute Punkten wirkte sich auf die zuvor starke Defensive aus, wie Fedde erkannte: „Die erste Halbzeit war defensiv stark und offensiv schwach. In der zweiten Halbzeit war es umgekehrt.“

Fedde erwartet am Samstag eine Steigerung

Mit einer Führung von acht Punkten für die Münsterländer beim Stand von 42:34 startete der letzte Abschnitt. Frankfurt kam mit einem 8:0-Lauf gut ins vierte Viertel und setzte die Gäste unter Druck. Die starke Phase der Skywheelers riss das Publikum mit und der Heimvorteil wurde spürbar. „Als Frankfurt auf drei Punkte rankam, wurde die Halle lauter. Mit der Routine, die wir durch die Erstliga-Erfahrung mittlerweile haben, konnten wir aber souverän dagegen punkten“, so Trainer Fedde. Die Offensive des BBC fand nun ihren Rhythmus wieder und konnte einen Vorsprung von sieben Punkten über die Zeit bringen. Die Revanche für die Niederlage aus der Vorsaison gelang.

Im nächsten Spiel gegen die Dolphins wird so eine Leistung jedoch nicht reichen. „Wenn wir so gegen Trier spielen, wird das nichts“, warnt Fedde. Gegen den Tabellennachbarn geht es am Samstag ab 17 Uhr in der Josefschule zur Sache.

BBC: J. Lammering (19), Müller (16), Bellers (9), M. Lammering (8), Morsinkhof (8), Arts, Schorp, Gebauer