Für GW Albersloh soll es beim SV Herbern II besser laufen als im Hinspiel

Im letzten Spiel vor der Winterpause gastiert GW Albersloh bei der Reserve des SV Herbern. „Ein Sieg wäre das i-Tüpfelchen für uns“, sagt GWA-Co-Trainer Tobias Saathoff. An das Hinspiel erinnert er sich nicht so gerne zurück.

Colby McGill (r.) will mit GW Albersloh in Herbern die erste Saisonhälfte vergolden.

„Unsere Probleme lagen ganz klar im Zentrum. Das war total offen und da haben wir überhaupt keinen Zugriff bekommen“, weiß Tobias Saathoff, Co-Trainer von GW Albersloh, um die große Baustelle beim glücklichen 2:1-Erfolg gegen Wolbeck II. Deswegen gibt er vor dem Duell mit Herberns Reserve eins vor: „Das Zentrum dicht zu halten, wird das A und O sein.“ Aber auch die schnellen Außenspieler des Tabellenfünften und die gefährlichen Diagonalbälle des SVH hat der Übungsleiter auf seinem Zettel. „Dafür werden wir uns etwas überlegen“, lässt sich Saathoff nicht in die Karten schauen.

An das 0:4 im Hinspiel erinnert er sich währenddessen nicht gerne zurück. „Das war zum Vergessen“, sagt er. Ein Punkt sollte es bei der Revanche mindestens werden. „Ein Sieg wäre das i-Tüpfelchen für uns, mit dem wir gerne in die Pause gehen würden“, so der Co-Trainer. Fehlen wird bei GWA Tilo Jöstingmeier (Gelbsperre). Zudem plagt sich Niklas Hövelmann mit Wadenproblemen herum.