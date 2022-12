Hamsen versichert: „Wir können mit Druck umgehen“

Warendorfs Trainer Stefan Hamsen nennt das Spiel gegen den TV Ennigerloh am Sonntag ab 17 Uhr in der Sporthalle an der Breslauer Straße lieber „Nachbarschaftsduell.“ Denn aus seiner Sicht ist „nur ein Spiel gegen Everswinkel ein richtiges Derby.“

Aber wie auch immer das Aufeinandertreffen nun genannt wird, es gibt im Vorfeld viele Parallelen. „Wenn wir am Ende über dem Strich stehen wollen, müssen wir das Spiel gewinnen“, sind sich die Trainer Hamsen und Dominik Zielke einig. Bei aktuell 4:8 Punkten ist klar, dass beide Übungsleiter einen Sieg brauchen.

WSU-Coach möchte mit positivem Punktekonto ins neue Jahr

Bei diesem einen möglichen Erfolg will es dann auch die Warendorfer Sportunion in den letzten drei Partien vor Weihnachten nicht belassen. „Wir spielen dann noch in Greffen und zuhause gegen Oerlinghausen“, weiß Hamsen. „Die Spiele wollen wir alle gewinnen, um mit einem positiven Punktekonto ins neue Jahr zu gehen. Ich glaube, das brauchen wir auch, wenn wir am Ende die Klasse halten wollen.“

Respekt vor Ex-Oberligaspieler Kleigrewe

Zumindest personell spricht nichts dagegen, stehen doch voraussichtlich bei der Warendorfer SU alle Akteure zur Verfügung. Das gilt aber auch für den TV Ennigerloh. Über den Gegner weiß Hamsen zumindest ein bisschen. „Lennart Kleigrewe hat früher Oberliga gespielt und ist da ein entscheidender Mann“, so der Übungsleiter.

„ »Zuhause müssen wir sowieso gewinnen« “ WSU-Trainer Stefan Hamsen

Ansonsten unterstreicht Hamsen noch einmal die Bedeutung der Partie: „Zuhause müssen wir sowieso gewinnen. Mit dem Druck können wir umgehen.“