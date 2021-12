SC DJK Everswinkel zeigt Moral beim TV Verl

Ausgleich in letzter Sekunde: Die Frauen des SC DJK Everswinkel mit Britta Stelthove sind am Donnerstagabend beim TV Verl immerhin noch zu einer Punkteteilung gekommen.

Die Handballerinnen des SC DJK Everswinkel sind mit einem Unentschieden in die Rückrunde der Oberliga gestartet. Beim TV Verl hat es am Donnerstagabend zu einem 27:27 (15:20) gereicht.

Die zwei Halbzeiten liefen aus Sicht des SC DJK komplett unterschiedlich. „So extrem habe ich das lange nicht erlebt“, sagte Franziska Heinz. Die Trainerin muss sich ein wenig an den Saisonstart erinnert haben: Damals kam ihre Mannschaft gegen Verl nur schwer in Schwung, um in den letzten 20 Minuten richtig Gas zu geben. Diesmal war es andersrum. Everswinkel erwischte einen guten Start, nach vier Minuten lagen die Gäste mit 5:1 vorne. Sarah Große-Schute hatte ihr Team in Führung gebracht, Monja Schlautmann und Luisa Steinhoff und noch zwei Mal Große-Schute sorgten für die deutliche Führung.

Danach fing sich der TV und gestaltete die Partie offener. Dabei kam Verl wieder auf ein Tor heran (4:5, 7:8), mehr ließ der SC DJK nicht zu. Noch vor der Pause wurde der Vorsprung wieder auf sieben Tore (20:13) ausgebaut, mit einem 20:15 ging es in die Kabine.

Als Everswinkel wieder auf der Platte stand, lief jedoch nicht mehr viel zusammen. „Wir haben gefühlt zwölf Minuten für unser erstes Tor gebraucht“, so Franziska Heinz. Es waren genau 13:51 Minuten – bis dahin hatte Verl die Partie gedreht und lag mit 21:20 in Führung. „Wir haben zu viel verworfen“, ärgerte sich die SC-DJK-Trainerin. Das nutzte der TV, um in der Schlussphase den Vorsprung auf drei Tore auszubauen. Die Gäste aber kämpften. Mit ihrem elften Treffer markierte Sarah Große-Schute in der letzten Minute den Ausgleich. „Ich muss der Mannschaft ein großes Kompliment machen, sie hat Moral gezeigt“, lobte Heinz.

Zwei weitere Punkte hat der SC DJK bereits sicher: Gastgeber TuS Brockhagen tritt am Samstag nicht an. Die Partie wird demnach mit 2:0 Punkten für die Everswinkelerinnen gewertet. Am letzten Sonntag erst hatte die SC-DJK-Sieben das Heimspiel gegen den TuS mit 33:18 gewonnen.

SC DJK: Kluge, Simon – Stelthove, (1), Cordes, Altun (5), Schlautmann (2), Große-Schute (11), Steinhoff (1), Schüler (3), Ruschhaupt (1), Colbatzky (2), Silvers (1), Westmeier.