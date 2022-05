ASC-Frauen bitten zum Gipfeltreffen

Schöppingen

Das Aufstiegsrennen in der Fußball-Kreisliga A der Frauen geht in die ganz heiße Phase. Mittendrin der ASC Schöppingen, der am Donnerstagabend um 20 Uhr den aktuellen Spitzenreiter SV Gescher auf dem heimischen Kunstrasen empfängt.

-sak-