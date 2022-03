ASC mit Respekt zum Verfolger

Um zu erkennen, dass das Spiel zwischen dem FC Oeding und dem ASC Schöppingen am Sonntag Spannung verspricht, reicht ein Blick auf die Tabellenkonstellation: Oeding belegt (Stand Redaktionsschluss) mit 28 Punkten den zweiten Platz und gehört damit zu den Verfolgern vom vorauseilenden Tabellenersten aus Schöppingen. Hinzu kommt, dass beide Teams mit über 40 Toren zwei der besten Offensivreihen der Liga stellen.

Die Oedinger dürfte vor allen Dingen die eigene Heimstärke positiv stimmen. Im Grenzstadion musste der FC erst eine Niederlage hinnehmen. Dementsprechend optimistisch ist Spielertrainer Guido Vierhaus mit Blick auf das bevorstehende Spiel: „Wir wissen, dass wir nicht der Favorit sind, aber wir sind selbstbewusst und werden Schöppingen das Leben schwer machen.“

Die Gäste befinden sich in bestechender Form. In den fünf Spielen seit der Winterpause hat der ASC vier Siege und ein Remis geholt. Für Spielertrainer Rafael Figueiredo war besonders das jüngste 2:0 über den SuS Stadtlohn II wichtig: „Da konnten wir zeigen, dass wir geduldig bleiben, wenn das Toreschießen nicht sofort funktioniert.“ Am Sonntag erwartet Figueiredo ein anderes Spiel: „Oeding wird versuchen, mitzuspielen. Die Spielweise hat uns in den letzten Jahren häufig Probleme bereitet.“

Der Oedinger Kader ist durch die Sperren von Jannik Börnemeier und Timo Wanninger geschwächt. Dazu kommen die Ausfälle der Langzeitverletzten Robin Ring und Bastian Sicking. Bei den Schöppingern ist die Personalsituation weniger angespannt. Einziger Ausfall ist Benedikt Naber, der mit Bänderriss weiterhin ausfällt. Antonius Alfert kehrt nach langer Verletzungspause zurück.