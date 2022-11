ASC rückt der Spitze wieder auf den Leib

Ganz nach dem Geschmack des ASC Schöppingen lief der zwölfte Spieltag in der Frauen-Bezirksliga. Der Tabellendritte ist dem Spitzenduo mit seinem hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg bei SW Esch wieder auf die Pelle gerückt. Spitzenreiter Altenberge unterlag in Hopsten und Verfolger Vreden spielte gegen Horstmar/Leer nur remis.

Die drei Schöppinger Punkte gerieten in der Schlussphase noch einmal mächtig ins Wanken. „Da konnte einem schon das ein oder andere graue Haar wachsen, weil Esch mit der starken Stürmerin Stephanie Ahlers richtig Druck gemacht hat“, schildert ASC-Trainerin Christina Haverkock die Schlussphase. Jene Stephanie Ahlers hatte mit ihrem Anschlusstreffer in der 71. Minute überhaupt erst dafür gesorgt, dass beim ASC noch mal zittern angesagt war.

Die Gäste aus Schöppingen hatten nach drei Wechseln in der Pause von Dreier- auf Viererabwehrkette umgestellt, um der Offensivreihe des Gastgebers besser Paroli zu bieten. Als Jana Eickhoff auf Zuspiel von Julia Schmitz dann das 2:0 gelang (59.), befand sich Schöppingen auf der Siegerstraße und warf sich in der Folge als Team in jeden Zweikampf und auch Torhüterin Josefine Halsbenning hielt, was zu halten war.

Den Grundstein für den Erfolg hatte der ASC bereits in Durchgang eins gelegt, obwohl er nicht gut in die Partie gefunden hatte. „Da waren wir in vielen Aktionen zu hektisch und haben unsere Stürmerinnen nicht richtig in Szene setzen können“, so Christina Haverkock.

So musste für ihre Elf also eine Standardsituation zum Führungstreffer her. Das 0:1 besorgte Vivien Hüntemann mit einem Freistoß in der 28. Minute.