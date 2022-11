ASC Schöppingen beendet Hinrunde auf Platz drei

Die Hinrunde in der Frauen-Bezirksliga ist gespielt. Und als Aufsteiger belegt der ASC Schöppingen den dritten Platz – nur drei Zähler hinter Spitzenreiter Vreden.

„Das ist schon eine super Leistung. Wenn uns das einer vor der Saison gesagt hätte, hätten wir natürlich blind unterschrieben“, so Christian Bunnefeld vom Schöppinger Trainerteam.

Seine Punkte 26 bis 28 hat der ASC am Sonntag mit dem 2:1-Heimsieg gegen Westfalia Hopsten eingesammelt. Und dabei bekamen die Gastgeberinnen nichts geschenkt. Im ersten Durchgang stellten die Gäste das torgefährlichere Team und gingen folglich in Führung. Nach Pass in die Schnittstelle tauchte Celina Loose frei vor dem Tor von Josefine Halsbenning auf und traf zum 0:1 (21.).

Die Schöppingerinnen brachten im ersten Durchgang wenig Gefährliches auf den Weg, dafür zeigten sie sich im Angriff aber effektiv. Sarah Bunnefeld nutzte in der 37. Minute eine der wenigen Chancen zum Ausgleich.

Volley nach Ecke

Nach dem Seitenwechsel benötigte die Heimelf nicht viel Zeit, um den Spielstand komplett umzudrehen: In Minute 51 fand Josijn Später mit einem Eckball Jana Eickhoff, die den Ball volley zum 2:1 ins Netz jagte.

Der ASC ließ nun kaum noch Hopstener Chancen zu und fasste im eigenen Offenspiel besser Fuß. So hätte der Sieg am Ende nach weiteren guten Gelegenheiten von Sarah Bunnefeld und Julia Schmitz auch deutlicher ausfallen können.

In die Rückrunde startet der ASC am kommenden Sonntag (13 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Schlusslicht Union Wessum II.