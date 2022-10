ASC Schöppingen drängt Vreden von der Spitze

2:2 spielte der ASC Schöppingen gegen Bezirksliga-Spitzenreiter SpVgg Vreden, der deshalb die Topposition einbüßte und den TuS Altenberge vorbeiziehen lassen musste. Noch am Donnerstagabend im Kreispokal hatte Vreden mit einem 1:0 das bessere Ende erwischt. Am Sonntag im Punktspiel waren es die Schöppingerinnen, die sehr spät jubelten. In der 90. Minute markierte Jule Thüner den Ausgleich und raubte den Gästen so die Tabellenführung.

