ASC Schöppingen hält gut mit gegen Westfalenligist Herford

Am Ende hat sich doch der Favorit durchgesetzt und die zweite Runde des Westfalenpokals erreicht. Mit 0:3 unterlagen die U17-Fußballerinnen des ASC Schöppingen dem Westfalenligisten Herforder SV.

Bis in die Schlussminuten gestaltete Bezirksligist Schöppingen das Ergebnis auf dem heimischen Kunstrasen aber offen. Herford zeigte sich zwar spielerisch überlegen, doch gute Chancen zur Führung boten sich zunächst vor allen dem ASC. Nina Vinkelau verpasste per Kopfball nach einer Ecke nur knapp, zweimal versuchte es danach Hanna Niehues. In der 18. Minute führte dann eine Unachtsamkeit der ASC-Abwehr nach langem Abschlag der Herforderinnen zum 0:1.