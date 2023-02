ASC Schöppingen reist zum Angstgegner nach Vreden

Als Timo Depenbrock am 28. August um 15.33 Uhr zum Torjubel abdrehte, verstanden Teams und Zuschauer im Schöppinger Vechtestadion die Welt nicht mehr. Mit 4:0 lag die SpVgg Vreden nach etwas mehr als einer halben Stunde vorn. Auch wenn der ASC das Endergebnis mit 2:4 später noch etwas erträglicher gestaltete – das Hinspiel geistert vor dem Wiedersehen am Sonntag in Vreden (Anstoß 15.15 Uhr) noch in so manchem Kopf herum.„Das war wirklich eine verrückte halbe Stunde damals“, erinnert sich ASC-Spielertrainer Rafael Figueiredo ungern zurück. „Na klar würden wir uns jetzt im Rückspiel gern revanchieren. Aber wir wissen auch, dass Vreden für uns eine Art Angstgegner ist, eine unangenehme Truppe, gegen die wir in den letzten Jahren kaum etwas geholt haben.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet