ASC will erfolgreiche Pokalgeschichte fortschreiben

Es kann nur einen geben. Zumindest pro Altersklasse. Am heutigen Samstag spielen die A-bis C-Junioren sowie die B-Juniorinnen die neuen Titelträger im Kreispokal Ahaus/Coesfeld aus.

Juniorenfußball: Endspiele in vier Altersklassen / U17-Finale in Schöppingen

Schon seit mehreren Jahren ist der Samstag vor Totensonntag für die Pokalfinals der Junioren im Fußballkreis Ahaus/Coesfeld reserviert. Anders als in vergangenen Jahren werden die Endspiele in diesem Jahr aber nicht am selben Ort, sondern dezentral ausgetragen.