Auf die Doppel ist wieder Verlass

Die erste Herrenmannschaft (Kreisliga) startete beim Skiclub Nordwest Rheine in die Saison und war ohne ihre verletzte Nummer eins Außenseiter.

In den Einzeln spielten Peter Pölling (4:6, 0:6) und Thomas Benning (4:6, 1:6) nur im ersten Satz gut mit. Jonas Kluck (0:6, 4:6) fand zu spät ins Spiel. Doch Thorsten Buxot leitete eine Aufholjagd ein. Dank starker Aufschläge und souveränem Spiel gewann er 6:0, 6:1.

In den Doppeln bewiesen die Schöppinger ihre Stärke. Benning / Kluck siegten dank einer Leistungssteigerung 6:1, 6:1. Damit kam es auf das eingespielte Doppel Pölling / Buxot an. Dank starker Aufschläge und schnellen Reaktionen am Netz holten sich die Schöppinger Punkt für Punkt. In einer ausgeglichenen und abwechslungsreichen Partie musste der Match-Tiebreak entscheiden. Die Schöppinger hatten die besseren Nerven und behaupteten sich mit 6:3, 3:6, 10:8. Dadurch sicherten sich die Gäste das schon fast nicht mehr erhoffte Unentschieden in ihrem Auswärtsspiel.

Die zweite Mannschaft des TC Grün-Weiß Schöppingen überzeugte ebenfalls in den Doppeln. Zum Saisonauftakt empfingen die Grün-Weißen Absteiger TuS Germania Horstmar. Mit 4:2 setzte sich Außenseiter Schöppingen durch. Nach Niederlagen von Fabian Laukamp (5:7, 3:6) und Patrick Pieper (1:6, 2:6) siegten Daniel Lehnker (5:7, 6:0, 10:5), Marcel Schröer (6:2, 6:3) sowie Schröer/Laukamp (6:4, 6:1) und Lehnker /Pieper (6:3, 6:4).