„Eine verdammt gute Spielzeit“

Der frisch gekürte Meister ASC Schöppingen startet mit einem 1:1 gegen Rot-Weiß Nienborg in die Saison in der Kreisliga A. Aber spätestens mit dem 3:0 gegen den FC Oeding, im Oktober noch ärgster Widersacher an der Tabellenspitze, unterstreichen die Schöppinger ihre Ambitionen auf Meisterschaft und Aufstieg.

