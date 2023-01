Figueiredo: „Gegner zu zwei Toren eingeladen“

In seinem zweiten Testspiel musste Bezirksligist ASC Schöppingen gegen den gleichklassigen SuS Neuenkirchen II in eine 0:2-Niederlage einwilligen.

„Es war ein guter Test, um alle zu sehen und allen Spielpraxis zu geben“, erklärte Spielertrainer Rafael Figueiredo. „Und wir haben gesehen, dass wir in der Vorbereitung noch viel Arbeit vor uns haben.“ Denn zu beiden Gegentoren leisteten die Schöppinger die Vorarbeit, als es untereinander an der Kommunikation und Abstimmung haperte. Die Gäste zögerten nicht und nahmen die Geschenke in Person von Jan Wiegers (6.) und Nabil Charif (12.) gerne an.