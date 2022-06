Figueiredo holt „absoluten Wunschspieler“ zum ASC

Wenn Aufsteiger ASC Schöppingen ab August in der Bezirksliga antritt, dann setzt er größtenteils auf die Spieler des Meisterkaders. Jetzt hat Spielertrainer Figueiredo aber einen Neuzugang präsentiert.

Nach einer souveränen Spielzeit, die mit der Meisterschaft in der Kreisliga A endete, hat sich der ASC Schöppingen in die Sommerpause verabschiedet. Wenn er die Vorbereitung auf die Bezirksliga-Spielzeit 2022/23 aufnimmt, dann gehört auch ein neues Gesicht dem Kader an.