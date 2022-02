Figueiredo zufriedener als Hackenfort

Der ASC Schöppingen hat die Bezirksliga im Blick. Dass der Tabellenführer der A-Liga auch gegen eine klassenhöhere Mannschaft mithalten kann, bewies er am Donnerstagabend im Testspiel gegen den SV Heek.

2:2 hieß es nach 90 abwechslungsreichen Minuten. Mika Böhmer hatte Heek (10. Min.) in Führung gebracht, ASC-Spielertrainer Rafael Figueiredo prompt ausgeglichen (13.). Zehn Minuten später brachte Benjamin Brahaj die Gastgeber in Führung, in der 73. Min. glich Jonas Bomkamp für Heek aus.