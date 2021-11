Kämpferisch zum Topspiel nach Südlohn

Bastian Fier (l.) und der ASC Schöppingen treten zum Topspiel in Südlohn an.

Nach zuletzt drei sieglosen Partien musste der ASC den Ligathron vorerst an den FC Vreden abtreten. Beim Gastspiel in Südlohn hofft Spielertrainer Rafael Figueiredo, dass sein Team zurück zu alter Stärke findet. Doch dieses Vorhaben wollen die Südlohner als direkter Verfolger natürlich zunichte machen.Allerdings lief es zuletzt auch beim SC ‘28 nicht rund. Tiefpunkt war die 0:4-Niederlage bei den Sportfreunden Ammeloe vor der Spielpause. „Aber auch in den beiden Spielen davor haben wir die Grundtugenden nicht mehr so auf den Platz gebracht, wie es sein soll“, moniert Trainer Jörg Krüchting. „Wir haben in dieser Saison immer dann gut gespielt, wenn das Zweikampf- und Laufverhalten auch gestimmt hat.“

Fast eine Schablone ließe sich über die Aussagen von Schöppingen-Coach Figueiredo nach zuletzt drei Schöppinger Partien ohne Sieg legen: „Wir müssen wieder die Kurve kriegen und über den Kampf in unser Spiel finden.“ Figueiredo habe das Gefühl gehabt, dass sein Team die Spiele nach wochenlanger Tabellenführung ein wenig zu leicht genommen habe. Dabei habe unter anderen das Südlohner 0:4 in Ammeloe wieder gezeigt, dass in dieser Liga nichts ohne den nötigen Einsatz geht.Personell sieht es beiden Mannschaften – Stand Donnerstag – recht gut aus. Beim SC ist der Einsatz von Robin Volks, Jörg Krüchting und René Schmitz fraglich. Der ASC muss auf Antonius Alfert, Pascal Korthues und Benjamin Brahaj verzichten.