Schöppinger zu schläfrig im Derby

Aufsteiger ASC Schöppingen hätte am 13. Spieltag in der Bezirksliga 11 die Gunst der Stunde nutzen können, um sich bis auf einen Zähler sogar an Tabellenplatz drei heran zu pirschen.

An Selbstbewusstsein hätte es den Vechtestädtern nach zuletzt richtig guten Auftritten bei ihrem Gastspiel in Osterwick jedenfalls ebenso nicht mangeln müssen. Indes – es blieb beim Konjunktiv. Denn nach 90 Minuten verließ Westfalia als 3:1 (2:0)-Sieger das Feld und rückte so selbst bis auf einen Punkt an die Schöppinger heran.