2:3 – Heimserie des VfL Senden ist gerissen

Die Heimserie des VfL Senden wurde von der SG Bockum-Hövel gestoppt. Das Team von Trainer Rabah Abed unterlag nach einer 2:0-Führung durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 2:3 (0:0).

Die Hausherren bekamen in der ersten Halbzeit das Spiel kaum in den Griff. Sie konnten sich bei ihrem Torhüter Johannes Brückner bedanken, der zwei Großchancen der Gäste (15./20.) durch Glanzparaden zunichte machte. Der VfL hätte auch zur Pause führen können, denn zwei Mal fand Torjäger Niklas Castelle völlig frei in Simon Mühlbrandt seinen Meister im Gästetor (27./41.). Ansonsten kreuzte Senden kaum im Strafraum der Gäste auf.

Riesenglück hatte der VfL zu Beginn der zweiten 45 Minuten, als Ismail Icen das leere Tor nicht traf. Dann aber kamen die Gastgeber etwas besser ins Spiel. Aus der Bedrängnis heraus legte Castelle das Leder Sefai Colak passend auf den Fuß, das er aus spitzen Winkel zur 1:0-Führung ins Netz hämmerte. Neun Minuten später gewann Niklas Castelle an der Mittellinie einen Zweikamp, lief auf das Tor der Gäste zu, spielte einen Gegenspieler und den Torwart aus – 2:0 für Senden.

Bockum-Hövel aber gab sich keineswegs geschlagen. Nach einer Ecke stieg Justin Krausch am höchsten und köpfte unhaltbar zum 1:2 ein. Das war der Dosenöffner für eine spannende Schlussoffensive. Sechs Minuten vor Schluss glich Simon Schroth zum 2:2 aus. In der zweiten Minute der Nachspielzeit riss Marim Deljiu mit dem Treffer zum 3:2 aus abseitsverdächtiger Position den VfL aus allen Träumen.

„Nach einer 2:0-Führung noch so zu verlieren ist hart. Mein Team war nach dem dritten schweren Spiel in der Woche einfach müde“, so Trainer Abed.

VfL: Brückner – Schloegl, Tjaden, Gottwald, Geister (81. Alnemek) – T. Castelle, Kelle, Colak, Sanyang (57. Shinawi) – N. Castelle, Karaterzi. Tore: 1:0 Colak (53.), 2:0 N. Castelle (62.), 2:1 Krausch (74.), 2:2 Schroth (84.), 2:3 Deljiu (90 + 2).