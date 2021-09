30 ganz starke Minuten

Der ASV Senden hat die TG Hörste am Sonntagabend mit 28:24 (18:10) bezwungen. Den Grundstein zum Sieg legten die Hausherren in Hälfte eins.

Handball-Verbandsligist ASV Senden hat dem 27:25-Auftaktsieg beim TV Verl einen 28:24 (18:10)-Erfolg im ersten Heimspiel über die bis Sonntag verlustpunktfreie TG Hörste folgen lassen. Beeindruckend war der Auftritt der Hausherren in der gut gefüllten Alten Halle vor allem in Durchgang eins. „Da haben wir den Grundstein zum Sieg gelegt“, gab Swen Bieletzki nach der Schlusssirene zu Protokoll. „Wenn man in einem Abschnitt 18 Tore wirft und nur zehn kassiert, dann hat man sowohl vorn als auch hinten vieles richtig gemacht“, weiß der ASV-Coach.

Senden verteidigte konzentriert. Und rutschte den Hausherren in der Deckung doch mal ein Ball durch, war regelmäßig Tobias Uphues, zur Stelle. Ein Beleg dafür, wie gut das Miteinander von Abwehr und Keeper klappte: Silvan Tarner, der beste Liga-Shooter, kam auf für ihn bescheidende acht Treffer.

Damit war der TG-Rückraummann zwar immer noch bester Werfer des Abends. Gegen das ASV-Kollektiv mit gleich zwölf (!) Torschützen konnte aber auch er herzlich wenig ausrichten. Erst nach dem Wechsel gestalteten die Ostwestfalen das Match etwas offener – wirklich in Schlagdistanz kamen sie kein einziges Mal.

Dass es die Sendener in Durchgang zwei etwas ruhiger angehen ließen, war aus Bieletzkis Sicht nur logisch: „Wir hatten immerhin sechs Mann auf der Platte, die gerade erst aus der Quarantäne zurück sind und fast zwei Wochen nicht vernünftig trainiert haben. So ist uns zum Ende hin etwas die Puste ausgegangen. Da haben wir vom deutlichen Vorsprung gezehrt, den sich die Jungs in den ersten 30 Minuten erarbeitet hatten.“

ASV-Tore: van de Pol (6), Micke (5/2), Schlögl (3), Eierhoff (2), Hintze (2), Schüring (2), Starke (2), Unkell (2), Ernst (1), Hüging (1), Otte (1), Wieczorek (1).