Alles raushauen vor dem Break

Die Gefahr, dass er selbst auf seine, Verzeihung, alten Tage noch mal die Fußballstiefel schnüren muss, sei eher gering, beruhigt Patrick Döhla. „Dadurch, dass im Sommer so viele A-Jugendliche dazugekommen sind, haben wir ja einen relativ breiten Kader“, so der Coach des SC BW Ottmarsbocholt, der am Sonntag (3. Oktober), 15 Uhr, zum A-Liga-Derby beim TuS Ascheberg antritt.

Wenngleich das Spiel am Dienstag gegen Herbern 2 (1:3) gezeigt hat, dass es schon an Qualität fehlt, wenn Leistungsträger wie Sebastian Schnetgöke (im Urlaub) oder Damien Vernauer (dürfte aufgrund eines Hüftleidens monatelang ausfallen) nicht dabei sind.

Welche elf Mann genau im zweiten Nachbarschaftsduell binnen fünf Tagen auflaufen, wusste Döhla am Freitagnachmittag nicht – wohl aber, „dass wir an unseren ordentlichen Auftritt in der zweiten Hälfte des Herbern-Spiels anknüpfen müssen, um am Sonntag punktemäßig was mitzunehmen“.

Auch Marcel Bonnekoh kann nicht eben aus dem Vollen schöpfen. Topscorer Dennis Heinrich (Zerrung) fehlt ebenso wie Tim Witthoff und Lukas Lohmann (beide privat verhindert). Zudem ist ein weiterer Offensivmann, Dustin Hölscher, angeschlagen. „Trotzdem werden die Jungs alles raushauen, da wir anschließend zwei freie Sonntage haben“, verspricht Aschebergs Trainer.