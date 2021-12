Amazonen schürfen in Handorf fleißig Gold

Makellos war die Vorstellung der Bösenseller Mannschaft beim Reitturnier in Handorf: Als einziges Team lieferten Jessica, Michelle und Tanja Krevert sowie Annika Reher vier fehlerfreie Ritte ab. Das Ergebnis: Mit der Einzelwertung sieben goldene und eine silberne Schleife – in einer Prüfung.

Einen überragenden Saisonabschluss lieferte der RV Bösensell mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung beim RV Handorf am Pferdezentrum. Traditionell wird das Turnier als Vorbereitung auf den Agravis­Cup in der Halle Münsterland genutzt. Dass dieser, wie berichtet, inzwischen abgesagt wurde, konnte da noch keiner wissen.

13 Mannschaften aus der Umgebung hatten sich in Münster-Handorf für das A**-Springen in die Starterliste eingetragen. Die vier Bösenseller Amazonen, Jessica, Michelle und Tanja Krevert sowie Annika Reher, lieferten als einzige Mannschaft vier fehlerfreie Ritte.

Getoppt wurde die einwandfreie Leistung noch durch die Siege von Jessica und Tanja Krevert sowie Reher in der Einzelwertung, die aufgrund der hohen Starterzahl in drei Abteilungen platziert wurde. Michelle Krevert freute sich nach schneller Runde über den zweiten Platz in der Einzelwertung. Somit gingen sieben goldene und eine silberne Schleife mit einer Prüfung an den RV Bösensell.

Abgerundet wurde der erfolgreiche Springtag mit einem weiteren Sieg von Annika Reher und Sir Richard in einem A-Stilspringen (Wertnote 8,2) und einem dritten Platz für Tanja Krevert mit Corado im L-Springen. Johanna Schulze Zumkley konnte sich mit ihren Pferden im E-Stilspringen über Platz drei mit Tamiro (8,1) und Platz vier mit Looping (8,0) freuen.

Auch in der Dressur wusste der RV Bösensell zu gefallen. Hier ritten Annika Reploh, Kira Feierabend, Isabell Ahlbrand und Lilly Uhr eine Mannschaftsaufgabe. Sie platzierten sich unter 18 Mannschaften auf dem sechsten Platz. Gleichzeitig reichten die guten Leistungen von Kira und Isabell noch für eine Platzierung in der Einzelwertung.