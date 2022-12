Andere Ausgangslage – SV Herbern vs. VfL Senden

Der SV Herbern hat am Sonntag (4. Dezember), 15 Uhr, den VfL Senden zu Gast – und mit Blick auf das Hinspiel ein bisschen was gutzumachen.

In einem Punkt sind sich Sven Spigiel, Chefcoach des SV Herbern, und Nico Stuhldreier, Co-Trainer des VfL Senden, einig: So einseitig wie Ende August – damals nahm der VfL den SVH mit 6:0 (5:0) auseinander – wird das Bezirksliga-Derby diesmal nicht verlaufen. „Wir haben da ja noch was gutzumachen“, so Spigiel. Und: „Die Mädels brennen. Sie wollen zeigen, dass sie es besser können als am ersten Spieltag.“ Während Stuhldreier darauf verweist, „dass wir damals aus einer starken Vorbereitung gekommen sind. Aktuell sind wir in einem leichten Negativ-Flow, da gehen die Dinge nicht so leicht von der Hand wie im Sommer.“

VfL seit Oktober sieglos

Seit dem 0:10 Ende Oktober bei Borussia Dortmund hat die Elf aus der Stevergemeinde nicht mehr dreifach gepunktet, zuletzt gab’s ein 2:7 in Lohauserholz. Die Blau-Gelben wiederum zeigten sich im Duell mit dem BVB trotz der 1:4-Niederlage von ihrer besten Seite. Umso unerklärlicher sei für ihn die anschließende 0:4-Pleite in Unna gewesen, räumt Spigiel ein. Trotzdem: „Wir haben versucht, das gemeinsam aufzuarbeiten.“ Und mit Blick auf das Nachbarschaftsduell am Sonntag (4. Dezember), 15 Uhr (Siepenweg), einen Plan geschmiedet, „der hoffentlich aufgeht“.

Gut aufpassen sollten die Gastgeberinnen dabei auf Vera Malkemper, die im Hinspiel gleich vier Mal netzte. VfL-Regisseurin Lisa Weseloh, die seinerzeit ebenfalls einen Treffer erzielte, fehlt dagegen morgen (Knieprobleme). Herbern muss auf Maja Przybilla (lädierter Fuß) verzichten.

In der Parallelstaffel hat Fortuna Seppenrade morgen den Vorletzten VfL Grafenwald zu Gast (11 Uhr).