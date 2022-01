Anschubhilfe für Niklas Castelle

Dass Niklas Castelle ab sofort in Liga vier für die „Knappenschmiede“ stürmt, hat der 19-Jährige natürlich zuallererst seiner enormen Veranlagung und einem ähnlich großen Trainingsfleiß zu verdanken. Also: sich selbst. Aber es gibt da schon auch ein paar Leute im Hintergrund, die seinen Weg von der Bulderner Straße zum Berger Feld ein bisschen mitgeebnet haben. Angefangen bei den Jugendtrainern im Sportpark, von Papa Jürgen (Minis) bis Phillipp Roberg (A-/B-Jugend). Den Feinschliff bei den Senioren verpassten dem Top-Talent Rabah Abed und Thomas Morzonek (unter dem, in der D-Jugend des VfL, der eigentlich zu junge Castelle bereits mittrainiert hatte).

Und dann ist da noch René Stuhldreier, der als Roberg-Assisstent den Angreifer vier Jahre unter seinen Fittichen hatte und ihm aktuell in beratender Funktion zur Seite steht. Vor etwa einem Jahr habe er seinen Schützling das erste Mal gefragt, ob der sich denn vorstellen könne, sein Hobby (noch) ein bisschen ernsthafter zu betreiben.

Netzwerk aktiviert

Castelle konnte, Stuhldreier aktivierte sein Netzwerk. Er kannte da jemanden in der Scouting-Abteilung der Schalker U 23, die wenig später ihren namhaftesten Vertreter nach Senden schickte: Manfred „Manni“ Dubski. Schon als Spieler eine Legende bei S 04 und später dem MSV Duisburg, erwarb sich der heute 67-Jährige nach seiner Karriere einen exzellenten Ruf als Späher sowie Entdecker der nachmaligen Weltmeister Manuel Neuer, Mesut Özil, Benedikt Höwedes und Julian Draxler. Der Mann hat also ein Auge für Talente – und sein Wort Gewicht auf Schalke. „Manfred Dubski war derjenige, der nach dem erstem, weniger berühmten Vorspielen im Herbst nicht locker gelassen hat, bis die Schalker Niklas eine weitere Chance gegeben haben“, so Stuhldreier gegenüber den WN.

Späher mit Diamantenauge: Manfred Dubski. Foto: Foto: FC Schalke 04

Dass Castelle – ungewöhnlich genug in der heutigen Zeit – nie ein Nachwuchsleistungszentrum von innen gesehen hat, sei in gewisser Hinsicht sogar ein Vorteil, habe Dubski ihm bestätigt: „weil ,Niki‘ nicht von klein auf in ein System gepresst wurde, sondern bei uns seinen besonderen Instinkt entwickeln durfte und sicher auch ein paar Freiheiten bekommen hat, die ihm andernorts nicht gewährt worden wären“.

Auch bei den Preußen ein Thema

Bei Preußen Münster etwa, wo er in der U 14 gekickt hat (interessanterweise als Außenverteidiger), nur um nach zwölf Monaten einigermaßen gefrustet zu seinem Heimatverein zurückzukehren. Neulich haben die Adlerträger erneut bei Castelle angeklopft – laut Stuhldreier freilich nicht annähernd so vehement wie die Schalker. „Man hätte ihn an der Hammer Straße, einfach nur zum Reinschmecken, ja auch mal zum Training mit den Profis einladen können“, findet sein Berater. Ob sich ein wenig mehr Interesse aufseiten der Adlerträger gelohnt hätte, erfahren diese womöglich am 9. April, wenn es, in Gelsenkirchen, zum direkten Duell der Renommierklubs kommt. In die vierthöchste deutsche Spielklasse hat es Niklas Horst Castelle jedenfalls auf anderem Weg geschafft. Dank seiner eigenen Fähigkeiten – und ein wenig Hilfe von außen.