Ärgerliche Niederlage – VfL Senden verliert in Roxel

Fußball-Landesligisten VfL Senden hat – zum dritten Mal in Folge – gegen ein Top-Team verloren. Und wieder sei es eine vermeidbare Niederlage gewesen, so Coach Rabah Abed nach dem 1:2 (1:1) der Sendener beim Tabellenzweiten BSV Roxel. Bereits nach vier Minuten die Führung für Münster: Ex-VfL-Mann Dennis Bäumer hatte in der Box clever bei Tom Schlögl eingefädelt, den Elfer verwandelte Patrick Gockel. Die Gäste schüttelten sich kurz, vergaben aber in der Folge vier, fünf Hochkaräter. Kurz vor dem Wechsel der zu dem Zeitpunkt längst überfällige Ausgleich, den Niklas Castelle besorgte – Saisontor Nummer 16 für den nimmersatten Angreifer.

Senden kam mit Schwung aus der Pause, Roxel stand tief. Torraumszenen blieben aber – anders als in Durchgang eins – Mangelware. Eine Viertelstunde vor dem Ende die Szene, die Abed in Wallung brachte: „Wir laufen zu dritt aufs Tor zu, nur ein BSV-Verteidiger steht im Weg – und der Schiri gibt Freistoß, statt den Vorteil abzuwarten.“ Praktisch im Gegenzug der Konter zum 2:1 für die Hausherren. Ein weiteres Mal habe der Unparteiische entscheidend danebengelegen, als Tim Castelle im Strafraum umgesenst worden sei: „Für mich war das Rot und Strafstoß. So sind meine Jungs um den Lohn für eine wirklich starke Vorstellung gebracht worden.“ VfL: Brückner – Kelle, Gottwald, Tjaden, Schlögl – Dabrowski, Karaterzi (75. Heubrock) – Shinawi (80. Sanyang), T. Castelle, Geister – N. Castelle. Tore: 1:0 Gockel 84./FE), 1:1 N. Castelle (38.), 2:1 Goßling (77.). Gelb-Rot: Lübke (86./BSV).