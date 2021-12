ASV-Coach Bieletzki erwartet „ziemliches Gewühle“

Der ASV Senden tritt am Samstag (18. Dezember), 15.30 Uhr, beim SV Westerholt an. Vor allem in einem Mannschaftsteil ist Wiedergutmachung angesagt.

Die Verbandsliga-Handballer des ASV Senden gastieren am Samstag (18. Dezember), 15.30 Uhr, beim SV Westerholt. Es ist das Duell des Tabellenelften (3:13 Zähler) mit dem aktuellen Vierten (12:6) – was aber laut ASV-Coach Swen Bieletzki nur bedingt aussagekräftig sei: „So riesig ist das Gefälle in der Liga nicht – und gerade das letzte Spiel des Jahres will doch jeder gewinnen – weil man weiß, dass es anschließend in die Pause geht und man entsprechend die letzten Kräfte mobilisiert.“

Sendens Trainer erwartet, und das sei durchaus nicht abwertend gemeint, „ein ziemliches Gewühle“ im gegnerischen Angriff. Da müsse die eigene Deckung „schön auf der Hut sein“. Während vorn „Geduld“ gefragt sei – und eine bessere Abschlussquote als beim 24:25 vor acht Tagen in Bönen.

Personell schöpfen die Gäste aus dem Vollen. Bis auf den langzeitverletzten Abwehrchef Julius Kretschmer sind alle an Bord. Mitte-Mann Max Klosterkamp war die Woche über krank, tritt die Reise in den Hertener Ortsteil laut Bieletzki aber ebenfalls an. Linksaußen Janis Wieczorek war bereits in Bönen mit von der Partie.