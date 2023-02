ASV drückt nach der Pause aufs Gas

Nach einer deutlichen Leistungssteigerung haben die U 19-Junioren des ASV Senden das Heimspiel gegen die SG Handball Ibbenbüren, Schlusslicht der Nachwuchs-Oberliga, mit 40:28 (18:17) gewonnen.

Mit den ersten 30 Minuten war ASV-Trainer Sebastian Tenholt nur „bedingt zufrieden“, es habe zu viele Fehler in der Abwehr gegeben. In den ersten acht Minuten spielte der Außenseiter mit Senden auf Augenhöhe, dann gelang es der Tenholt-Sieben nach und nach davonzuziehen – mit 14:10 (19.) und 16:12 (24.) lag sie vorne, wobei vor allem Nils Reichow als Torjäger herausragte. „Dann haben wir es verpasst, den Sack zuzumachen“, so der Coach. Die SGH glich zum 16:16 aus (27.), kurz darauf ging der ASV mit einem Tor Vorsprung in die Kabine.

Dort wurden die Defizite klar angesprochen, „besseres Deckungsverhalten, mehr Zug im Angriff und weniger Einzelaktionen“ eingefordert. Das Konzept ging auf. Der Sendener Nachwuchs brachte seine Stärken aufs Parkett, wobei Tim Elshof im Angriff und Julian Wiedau als sicherer Rückhalt im Tor herausragten. Nach sieben Toren am Stück lag der ASV-Nachwuchs mit 27:20 (41.) in Führung – das war schon eine Vorentscheidung, zumal den Gästen nun immer mehr die Kraft ausging. Am Ende gingen die Hausherren mit zwölf Toren Vorsprung über die Ziellinie.

ASV: Wiedau – Reichow (9), Elshof (8), Gerigk (4), Peuker (4), Pohl (3), Supler (3), Adam (2), Kasberg (2), Magdalinski (2), Rüddenklau (2), Jägersmann (1).