ASV-Nachwuchs am Ende chancenlos

Am Ende deutlich mit 20:33 (11:14) haben die U 19-Junioren des ASV Senden ihr Gastspiel beim Oberliga-Spitzenreiter JSG LIT 1912 verloren. Wobei Gästetrainer Alex Nolte einschränkte: „Am Ende war das Ergebnis zu deutlich, so viel schlechter waren wir auch nicht.“

In der ersten Halbzeit hielt der ASV-Nachwuchs, bei dem Marten Hausen nach langer Verletzungspause sein Comeback feierte, beim Favoriten gut mit. Zwar ging die JSG mit 3:0 (3.) und 4:1 (5.), in Führung, doch die Nolte-Sieben kämpfte sich schnell in die Partie und war beim 4:5 (11.) und 5:6 (13.) zwei Mal auf Schlagdistanz. Zum Ausgleich sollte es jedoch nicht reichen, mit drei Toren Rückstand gingen die Sendener zur Pause in die Kabine. „Zu diesem Zeitpunkt hatte es sich schon angedeutet, dass wir Probleme bekommen würden, gegen die gut verschiebende 6:0-Abwehr von LIT zu Toren zu kommen“, so Alexander Nolte später.

Ein weiteres Problem tauchte mit dem Rückraumspieler Felix Ntodonke auf, den die Gastgeber nach der Pause brachten. „Der hat uns vor arge Probleme gestellt, ihn haben wir nicht in den Griff bekommen“, so der ASV-Coach. Mit sieben Toren in nur einer Halbzeit trug Ntodonke nicht unwesentlich dazu bei, dass der Rückstand der Sendener sich zum Ende hin immer mehr vergrößerte.

ASV: Wiedau – Peuker (5/3), Reichow (5), Elshof (3), Rüddenklau (3/1), Kasberg (2), Magdalinski (1), Pohl (1), Bannick, Bründel, Gerigk, Hausen, Jägersmann.