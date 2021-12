ASV Senden: Der Außenseiter holt den Titel

„Achterbahn fuhr mit Senden auf Wolke sieben“ titelte die Lokalsportseite der WN am 8. Mai 1991. Was war passiert? Ganz einfach: Die C-Juniorinnen des ASV Senden waren Westdeutscher Meister geworden – es war das erste Mal, dass der Verein eine Volleyball-Meisterschaft auf NRW-Ebene gewonnen hatte.

Das kam damals fast einer Sensation gleich. Denn die Sendener Volleyballabteilung befand sich damals quasi noch in den Kinderschuhen. ASV-Legende Gerd Büdenbender hatte erst wenige Jahre zuvor damit begonnen, die Abteilung nach und nach vom Hobby- in den Leistungssportbereich zu hieven.

Doch dass Büdenbenders Bemühungen so schnell Früchte tragen würden, damit hatte niemand gerechnet. Denn bei den C-Juniorinnen waren Anfang der 90er-Jahre ganz andere Schwergewichte zu finden – „Mannschaften wie Bocholt, USC Münster, Sorpesee, Werth oder Borken“ zählt Angie Rowoldt auf. Die Sendenerin, ein Volleyball-Urgestein des ASV Senden, war damals nicht nur beim Endspiel um den WVV-Pokal unter den Zuschauern in der pickepackevollen Steverhalle. Sie war damals selbst Spielerin, bei den B-Mädchen und bei den Sendener Damen, und trainierte häufig gemeinsam mit den C-Mädchen.

„ »Sie sind als Nobodys ins Rennen gegangen.« “ ASV-Urgestein Angie Rowoldt über die C-Juniorinnen von 1991

„Sie sind als Nobodys ins Rennen gegangen“, erinnert sich Rowoldt. Niemand glaubte daran, dass der ASV das Halbfinale, geschweige denn das Endspiel in der heimischen, noch jungen Steverhalle erreichen würde.

Doch es wurde tatsächlich Realität. Und die Halle war an diesem Maiwochenende 1991 rappelvoll. Nichts Besonders eigentlich, erinnert sich Rowoldts damalige Mitspielerin Sabine Bentler, heutige Redlich, die in ihrer Altersklasse selbst bei Westdeutschen oft genug auf dem Feld stand, und beim Finale ihrer etwas jüngeren ASV-Kolleginnen unter den Zuschauern war: „Die Stimmung war immer gut, die Leute sind immer begeistert mitgegangen.“

An diesem letzten Wochenende bei den WDM der C-Juniorinnen war es jedoch noch einmal etwas anderes. Schon vor dem ersten Aufschlag am Samstag lag Spannung in der Luft. Der VC Schwerte und der VC Telstar Bochum gehörten zu den letzten Hürden, die die junge Büdenbender-Sechs zu überwinden hatte. Und sie schaffte es: Nach dem 2:1 im Finale am Sonntagnachmittag verwandelte sich die Steverhalle in ein Tollhaus.

Es war nicht der letzte Jubel. Die Volleyballerinnen des ASV – Mädchen wie Seniorinnen – feierten noch so manchen Erfolg in den kommenden Jahren, meist in der später gebauten so genannten Neuen Halle. Der größte: Der dritte Platz der ASV-Damen in der 3. Liga 2016.

Gerd Büdenbender, der Macher des Triumphs 1991, konnte das nicht mehr erleben. Er starb 2005 beim jährlichen Sichtungsturnier an einem Herzinfarkt. Die Traditionsveranstaltung trägt heute seinen Namen.