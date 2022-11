ASV Senden dreht wieder spät auf

Der ASV Senden hat mit 35:32 (16:17) bei der TG Hörste gewonnen, es war bereits der dritte Auswärtssieg für die Sieben von Sebastian Tenholt. Zwei Gästespieler machten es besonders gut in Halle.

Wieso Sendens Oberliga-U 19 immer erst in den letzten 20 Minuten aufdreht, darüber wird laut Sebastian Tenholt noch zu reden sein. Einerseits. Andererseits sollte der ASV-Coach dabei nicht zu hart mit seinen Jungs ins Gericht gehen. Immerhin ist auch Handball – wenngleich die Ausbildung an erster Stelle steht – ein Ergebnissport. Und da stand nach der mal wieder späten Leistungsexplosion in Hörste unterm Strich der nächste Auswärtssieg. 35:32 (16:17) hieß es aus Besuchersicht nach 60 durchweg spannenden Minuten.

Anfangs sei wenig zusammengelaufen in Ostwestfalen, meint der Trainer: „Vorn hat das gebundene Spiel gefehlt, und hinten ist der gegnerische Kreisläufer viel zu oft zum Zuge gekommen.“ Immer wieder waren die Gastgeber bis auf drei Tore weg, das letzte Mal knapp vor dem Wechsel (16:13/ 24.). „In der Phase hat uns vor allem Julian Wiedau im Spiel gehalten“, so Tenholt. Alleine drei „Kurze“ nahm Sendens Keeper weg.

Zweiter ASV-Matchwinner war Nick Rüddenklau. Der Rückraumstratege traf zehn Mal ins Schwarze und stand auch im Innenblock in der entscheidenden Phase seinen Mann. Trotzdem blieb es bis zum 28:28 (53.) ein Ritt auf der Rasierklinge, ehe Hannes Jägersmann, Rüddenklau und Jan Gerigk auf 28:31 (57.) stellten – die Entscheidung in Halle. ASV-Tore: Rüddenklau (10), Peuker (7/3), Supler (5), Gerigk (3), Joost (3), Hausen (2/1), Jägersmann (2), Kasberg (1), J. Magdalinski (1), Pohl (1).