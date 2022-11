ASV Senden empfängt nächstes Top-Team

Am Sonntag (6. November), 18 Uhr, hat der ASV Senden Oberligaabsteiger TV Isselhorst zu Besuch. Ein Sendener freut sich besonders auf das Duell.

Personell sieht es bei den Verbandsliga-Handballern des ASV Senden gar nicht mal so gut aus. Seit dem Bergkamen-Spiel hat es Rechtsaußen Timo Schüring (Bänderverletzung), den in allen bisherigen Spielen besten Werfer Janis Wieczorek (im Training umgeknickt) und Mitte-Mann Max Klosterkamp (anhaltende Knieprobleme) erwischt, Hendrik Hüging (Kreuzbandriss) fehlte schon vorher verletzungsbedingt.

Nicht die allerbesten Voraussetzungen, um im Duell mit dem nächsten Oberligaabsteiger, dem TV Isselhorst, am Sonntag (6. November), 18 Uhr, in eigener Halle bestehen zu können. Einerseits. Andererseits kommt den Hausherren laut ASV-Coach Swen Bieletzki zupass, „dass wir auf jeder Position doppelt besetzt sind“. Den Wieczorek-Part wird zum Beispiel Lennart Unkell übernehmen, dem es eh nicht an der nötigen Motivation fehlen düfte – Sendens Linksaußen trifft auf seine Ex-Kollegen.

Über die weiß Bieletzki, dass sie „enorm stark im Rückraum wie auch im Innenblock besetzt“ sind. Zwar hat der TVI bereits vier Miese auf dem Konto, zuletzt aber Primus Ahlen 2 mit 31:27 bezwungen. So oder so: Der Cheftrainer des Tabellendritten spricht von einer „sehr schweren Aufgabe“ und hofft auf ein ähnlich großes Publikum wie bei den Siegen über Verl und Bergkamen.