ASV Senden fehlt ein Tor zum Teilerfolg

„Niederlagen“, findet Swen Bieletzki, „fühlen sich grundsätzlich besch. . .eiden an.“ Erst recht, wenn man zwei Mal in den Schlusssekunden die Chance hat, wenigstens einen Punkt mitzunehmen. Und trotzdem: Mit dem 29:30 (13:12) seiner Sieben beim HC Bergkamen kann der Coach des ASV Senden zumindest halbwegs leben.

„Das war kämpferisch und auch sonst schon okay“, so Bieletzki. Immerhin darf man nicht vergessen, dass gleich fünf Rückraumleute in Bergkamen fehlten. Unterschiedsspieler Malte Eierhoff und Kapitän Marius Hintze nahmen zwar in Trainingsklamotten auf der Bank Platz, blieben aber, weil noch angeschlagen, volle 60 Minuten ebenda sitzen. Dennoch agierten die dezimierten Besucher bis Mitte der zweiten Hälfte auf Augenhöhe beim Oberligaabsteiger.

Benedikt Otte war es, der den ASV mit drei Toren in der Anfangsphase auf Kurs hielt, nach und nach trugen sich auch die Nebenleute in die Trefferliste ein. Kurz vor dem Wechsel markierte Till Rotering die knappe Pausenführung. Erst als die Kräfte der Sendener allmählich schwanden, setzten sich die Hausherren etwas ab. „Da hat vorne etwas die Cleverness gefehlt“, berichtet der Coach der hiesigen Verbandsliga-Handballer. Die kamen tatsächlich wieder bis auf ein Tor ran, doch die beiden eingangs erwähnten Fehlwürfe kosteten den ASV das mögliche Remis.