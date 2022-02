ASV Senden feiert höchsten Saisonsieg

Okay: So dramatisch wie im Topspiel vor 14 Tagen bei Westfalia Herne (24:24) ging es diesmal nicht zu. Ganz im Gegenteil. Sehenswert war der 33:19 (15:11)-Heimsieg des Handball-Verbandsligisten ASV Senden am Sonntagabend über den TV Verl aber allemal. Von einem (Teil-) Erfolg träumen durften die Ostwestfalen, die im gesamten Spiel nicht ein einziges Mal in Führung lagen, höchstens im ersten Drittel der Partie (8:8/20.). Doch noch ehe der Pausengong ertönte, hatten sich die Hausherren vorentscheidend abgesetzt.

Nach dem Wechsel nahm der Abstand stetig zu. Richtig bitter wurde es für die Gäste in der Schlussphase. Um die längst verlorene Begegnung doch noch etwas freundlicher zu Gestalten, nahm Verl bei eigenem Angriff den Torhüter vom Feld – was die bis zum Ende aufmerksam verteidigenden Sendener gnadenlos bestraften. Ein Ball nach dem nächsten segelte ins verwaiste TVV-Gehäuse. Die Torbilanz ab Minute 50: 8:2 für den ASV.

„Wir waren von Beginn an stark in der Abwehr und haben vorn unseren Streifen runterspielt“, gab Swen Bieletzki hinterher zu Protokoll. Zudem glänzten Tobias Uphues und später Ben Lemcke im Kasten der Gastgeber. Was noch auffiel: Nicht zum ersten Mal in dieser Spielzeit trugen sich zwölf (!) Mann in die Torschützenliste ein. „Schön, wenn man weiß, dass jeder auf der Platte seinen Beitrag leistet“, so das Schlusswort des Trainers. ASV-Tore: Wieczorek (6/1), Schüring (5), Eierhoff (4), Schlögl (4), Starke (3), Ernst (2), Hintze (2), Hüging (2), Micke (2), Janssen (1), Klosterkamp (1), Unkell (1).