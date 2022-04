ASV Senden hat am Ende leichtes Spiel

Machte es am Sonntag in der Neuen Halle mal wieder zweistellig: Rückraummann Malte Eierhoff (r.).

Der Anfang verlief aus Sicht des ASV Senden noch etwas holperig. In den ersten zehn Minuten war der Tabellenzweite im Duell mit dem Vorletzten und wahrscheinlichen Absteiger SV Westerholt sogar meist mit ein, zwei Toren im Rückstand. Doch bereits zur Pause (17:11) hatten die Hausherren die Verhältnisse geradegerückt. Zum Ende hin wurde es dann immer einseitiger. 38:24 lautete der verdiente Endstand.

„Wir haben ein bisschen Zeit gebraucht, um ins Match zu kommen und unser Tempo aufzunehmen. In beiden Hälften haben wir dann aber letztlich unsere Stärken entscheidend ausgespielt“, so das Fazit von ASV-Coach Swen Bieletzki. Weil überdies jeder der 15 Spieler des hiesigen Handball-Verbandsligisten am Sonntagabend seine Einsatzzeit bekam, dürfte Senden einigermaßen ausgeruht in die englische Woche gehen. Bereits morgen (5. April), 20.15 Uhr, geht’s zum prestigeträchtigen Derby nach Kinderhaus, zwei Tage später, gleiche Uhrzeit, steht in Oberaden eine weitere Nachholbegegnung an.

Zurück zum Spiel: Die letzte Führung der Gäste (5:4/ 10.) wandelte Malte Eierhoff, zwei Mal per Siebenmeter, in die erste der Sendener um. Dank des anschließenden 8:2-Laufes hatte sich die Bieletzki-Sieben bereits vor dem Wechsel vorentscheidend abgesetzt.

Der ASV blieb auch nach Wiederbeginn auf dem Gas, der Angriffswucht von Eierhoff und Co. hatten die Hertener weniger und weniger entgegenzusetzen. Deutlich wurde es aber auch deshalb, weil Tobias Uphues 20 Minuten vor dem Ende Ben Lemcke zwischen den Pfosten ablöste. Sendens etatmäßige Nummer eins wehrte gleich mehrere freie Würfe ab und parierte sogar einen Strafwurf. Der Rest in der Neuen Halle war: Schaulaufen.

ASV-Tore: Malte Eierhoff (10/5), Schüring (5), Micke (4), Unkell (4), Otte (3), Starke (3), Ernst (2), Klosterkamp (2), Hintze (1), Hüging (1), Janssen (1), Schlögl (1), Wieczorek (1).