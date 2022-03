ASV Senden ist vorzeitig Meister

Die B-Junioren des ASV Senden haben mit einem überdeutlichen 39:23 (15:13) im Spitzenspiel beim TV Emsdetten die Verbandsliga-Meisterschaft vorzeitig klargemacht. Keine Selbstverständlichkeit, denn nur 24 Stunden zuvor hatten sie noch zu Hause gegen die JSG Hesselteich/Loxten gespielt.

In diesem Heimspiel siegte die Sieben von Thomas Hammerschmidt und Alexander Nolte mit 31:22 (14:12). „Da haben wir erst in der letzten Viertelstunde die Weichen für den Sieg gestellt“, so Hammerschmidt. „Ich glaube, dass die Jungs mit den Gedanken schon ein bisschen beim Spiel in Emsdetten waren.“

ASV: Wiedau – Rüdden­klau (8/3), Peuker (7), Supler (6), M. Adam (2), Elshof (2), Magdalinski (2), Pohl (2), Joost (1), Kasberg (1), J. Adam, Roggert.

„So bescheiden die Partie gegen Hesselteich/Loxten war, so grandios war das Spiel in Emsdetten“, sollte Hammerschmidt nach der Partie beim TV sagen. „Man hat den Jungs an angemerkt, dass sie die Meisterschaft klarmachen wollten. Sie waren bis in die Haarspitzen motiviert. Das war unsere beste Saisonleistung.“

Die erste Halbzeit war noch ausgeglichen, die ASV-Spieler mussten sich zunächst „die Müdigkeit aus den Knochen spielen“ (Hammerschmidt). Dass sie dennoch mit einer Zwei-Tore-Führung in die Kabine gingen, lag vor allem an Julian Wiedau: „Was der gehalten hat, war sensationell“, sagte der Coach. Nach dem Wechsel gaben die Gäste dann richtig Gas, und beim TV hingen bald die Köpfe.

ASV: Wiedau – Rüdden­klau (12/2), Joost (7), Supler (7), Peuker (4), Bründel (2), Elshof (2), Magdalinski (2), Pohl (2), J. Adam (1), M. Adam, Kasberg.­