ASV Senden langsamer im Kopf und auf den Beinen

Dass beim Handball mitunter gescheit auf die Tube gedrückt wird, konnte man gerade wieder bei der WM in Polen und Schweden beobachten. Und zwar nicht nur nach Ballverlusten oder Fehlwürfen. Kaum trifft man auf der einen Seite, schlägt es auch schon auf der anderen ein. Das Spielgerät mit einem Affenzahn erst in die Mitte und dann ins gegnerische Tor zu befördern, zählt zu den unbestrittenen Spezialitäten des HLZ Ahlen. So ist auch die Vielzahl an Gegentreffern zum Gutteil erklärbar, die die Oberliga-A-Jugendlichen des ASV Senden beim 37:44 (19:20) in der Wersestadt kassierten.

„Die Ahlener waren einfach schneller im Kopf und auf den Beinen als wir“, berichtete ASV-Coach Sebastian Tenholt, der sich trotzdem keinesfalls unzufrieden mit der Darbietung der eigenen Sieben zeigte: „Wenn wir den Gegner dann doch mal im Positionsangriff hatten, war es ein relativ ausgeglichenes Match.“ Wofür ja auch der knappe Pausenrückstand ein Beleg sei.

Verloren habe Senden die Partie zu Beginn einer jeden Hälfte. 1:5 (7.) hieß es, als Tenholt zum ersten Team-Timeout bat, 21:25 nach dem nächsten 5:1-Lauf des letztjährigen Bundesligisten (38.), für den der Ascheberger Jesse Horstmann sechs Mal traf. Schlimmeres verhinderte Gäste-Keeper Julian Wiedau. ASV-Tore: Rüddenklau (7), Peuker (6/2), Gerigk (5), Elshof (4), Supler (4), Joost (3), Pohl (3), Hausen (2), M. Adam (1), Jägersmann (1), Magadalinski (1).