ASV Senden legt noch´ne Schippe drauf

Den vermeintlichen Angstgegner TuSE Brockhagen mit 27:22 (14:14) bezwungen, damit den dritten Ligasieg in Folge eingefahren: Für den ASV Senden war es ein rundum gelungener Sonntagabend in der Neuen Halle.

Waren da etwa wieder die Ergebnisminimalisten des ASV Senden am Werk? Die schon die beiden vorangegangenen Partien mit jeweils einem Tor Vorsprung gewonnen hatten? Sah jedenfalls in den ersten 50 Minuten der Partie zwischen den hiesigen Verbandsliga-Handballern und denen des TuS Einigkeit Brockhagen ganz so aus. Selten, dass eines der beiden Team mal zwei Buden voraus war. Stattdessen: immer wieder Gleichstand auf der Anzeigentafel. Weil aber die Gastgeber in der Crunchtime die entscheidende Schippe drauflegten, war es dann doch noch ein vom Resultat her deutlicher Heimerfolg, den die Sieben von Swen Bieletzki beim 27:22 (14:14) über den vermeintlichen Angstgegner feierte.

Sieg etwas zu hoch

„Der Sieg ist natürlich zu hoch ausgefallen“, fand der ASV-Coach. Was seine gute Laune freilich nicht schmälerte: „Wir haben richtig, richtig klasse verteidigt. Nur 22 Tore zu kriegen – das musst du erstmal schaffen, wenn der Gegner an sich so wurfstark ist.“ Drei Mal hatten sich seine Schützlinge zuletzt die Zähne an den kantigen Ostwestfalen ausgebissen. Also bitte keine vierte Pleite in Folge.

Entsprechend bissig agierten die Gastgeber am Sonntagabend im Sportpark – gerade in den entscheidenden Momenten. Wie schon beim 25:24 in Verl ließen die Abwehr und Sendens Nummer eins Tobias Uphues in den letzten sieben Minuten keinen einzigen Treffer mehr zu. Während vorn je zwei Mal Linksaußen Janis Wieczorek und Kreisläufer Lukas Bexten mit einem 4:0-Lauf alle Zweifel am fünften Sieg des ASV im sechsten Heimspiel beseitigten. Mit nun 14:6 Zählern bleibt das Team aus der Stevergemeinde der TG Hörste (19:3) und der Ahlener SG 2 (16:4) als Tabellendritter relativ dicht auf den Fersen. ASV-Tore: Wieczorek (8/5), Bexten (5), Rotering (5), Eierhoff (4), Hintze (3), Starke (2).