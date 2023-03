ASV Senden mitten im Abstiegskampf

Selbst im Falle eines Sieges hätten sich die Verbandsliga-Handballer des ASV Senden nicht zurücklehnen dürfen. Dazu sind zu viele Teams in der Staffel 2 zu eng beieinander. Da die Sieben von Swen Bieletzki das Auswärtsmatch am Samstagabend beim TV Isselhorst indes mit 25:30 (13:14) verlor, sieht der Coach seine Mannschaft „mitten im Abstiegskampf“ angekommen. Der TVI hockt als Siebter weiter auf dem heißen Relegationsstuhl, der Rückstand zum Vierten Senden beträgt aber nur noch zwei Zähler. Bitter aus ASV-Sicht: Der direkte Vergleich, der bei Punktgleichheit am Ende entscheiden würde, geht an die Gütersloher.

Drei-Tore-Führung schnell dahin

Die Gäste hatten kurzfristig auf zwei Leute – Benedikt Otte und Max Klosterkamp – verzichten müssen. Was Bieletzki aber nicht als Entschuldigung für die Niederlage gelten lassen mag: „Wir hatten ja immer noch zehn Feldspieler und sind auch gut in die Partie gekommen.“ Nach einer knappen Viertelstunde führten seine Mannen das erste Mal mit drei Toren Unterschied (7:4/14.), doch schon bei Halbzeit war der schöne Vorsprung dahin.

Wegweisend die Phase unmittelbar nach dem Wechsel, als der Oberligaabsteiger auf 18:13 (37.) davonzog. Die Besucher deckten jetzt offensiv, aber nicht mehr so engagiert wie zu Beginn der Begegnung. Überdies leisteten sie sich vorn zu viele technische Fehler. Just als es nach einem 4:0-Lauf der Sendener (24:22/53.) wieder spannend geworden war, vertändelten diese zwei Mal die Kugel und luden die Hausherren so zu zwei erfolgreichen Schnellangriffen ein – die endgültige Entscheidung in der Neuen Sporthalle. ASV-Tore: Eierhoff (8/4), Bexten (3), Schüring (3), Unkell (3), Starke (2), van der Pol (2), M. Ernst (1), Hintze (1), Rotering (1), Wieczorek (1).