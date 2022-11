ASV Senden nach Gala Erster

Malte Eierhoff war gezeichnet. Schon wieder. Beim Duell des ASV Senden mit SuS Oberaden vor einem Jahr an gleicher Stelle war er kurz vor Schluss ausgeknockt worden, diesmal hatte der Rückraummann bereits vor der Pause einen Ellbogen ins Gesicht bekommen. Wobei: Der blutgetränkte Wattepfropfen in der Nase wirkte diesmal fast wie eine Trophäe. Und tatsächlich beteuerte der ASV-Unterschiedsspieler, dass es „eigentlich sogar Spaß macht“, gegen eine brettharte Deckung wie die aus dem Bergkamener Ortsteil zu spielen. Erst recht, wenn man am Ende als triumphaler Sieger dasteht. Vor rekordverdächtiger Kulisse Halle – so viele Menschen waren, wenn überhaupt, zuletzt zu Oberliga-Zeiten in der Neuen Halle – gewann der ASV das Spitzentreffen mit 30:26 (14:12), brachte Oberaden damit die erste Saisonpleite bei und ist neuer Tabellenführer der Verbandsliga 2.

Rückraumleute treffen nach Belieben

„Die zweite Hälfte war überragend“, fand Sendens Coach Swen Bieletzki und meinte damit ausdrücklich nicht nur Zehn-Tore-Mann Eierhoff. Die Deckung ackerte famos, Tobias Uphues bestätigte trotz eines Kopftreffers in Durchgang eins seine seit Wochen tolle Form, und vorne trafen die Rückraumleute Eierhoff, Jakob Janssen sowie Max Starke fast nach Belieben. Wobei ihr Trainer auch seine Außen Till Rotering und Matthias Hernzel (Leihgabe aus der Zweiten) sowie Kreisläufer Lukas Bexten lobend erwähnte: „Alle drei standen fast 60 Minuten auf der Platte und haben sich super geschlagen.“

Und Oberaden? Übertrieb es nach Ansicht der beiden Unparteiischen diesmal in puncto Raubeinigkeit. Insbesondere nach dem Wechsel hagelte es Hinausstellungen für den gewesenen Spitzenreiter. Julian Mosch sah nach der dritten Zwei-Minuten-Strafe sogar Rot. Aber da war Senden eh längst enteilt. Wären Fans und Spieler des ASV nicht frühzeitig in den Feiermodus gewechselt, hätte es sogar eine deutlich herbere Pleite aus SuS-Sicht gegeben. ASV-Tore: Eierhoff (10/5), Janssen (6), Starke (5), Bexten (3), Hintze (2), van de Pol (2), Hernzel (1), Rotering (1).