ASV Senden schmeißt zu viele Bälle weg – 27:27

Gereist waren die Verbandsliga-Handballer des ASV Senden zum Auswärtsspiel bei Absteiger TV Emsdetten 2 mit der Vorgabe, beide Punkte abzugreifen. „Das ist das Ziel gewesen, das muss unser Anspruch sein“, räumte auch ASV-Regisseur Malte Eierhoff ein, der nach seiner Knöchelverletzung zumindest für ein paar Minuten wieder auf der Platte stand. Doch das Vorhaben ging schief, die Gäste mussten sich beim 27:27 (13:14) in der Emshalle mit einem Unentschieden begnügen.

Zum angepeilten Erfolg habe es vor allem deshalb nicht gereicht, „weil wir vorne durch die Bank zu viele Bälle weggeschmissen haben“, so der Rückraum-Youngster. Einzig Linksaußen Lennart Unkell, mit sechs Feldtoren bester Werfer in dieser Unterkategorie, habe eine sehr ordentliche Quote vorzuweisen.

Abwehr stabil, Keeper vorzüglich

Es sei aber beileibe nicht alles schlecht gewesen in der Arena, in der sonst die erste Mannschaft des TVE ihre Zweitligaheimspiele austrägt. „Unsere Abwehr war durchgehend stabil“, fand Eierhoff. Zudem hätten Tobias Uphues und Ben Lemcke vorzüglich gehalten. Auch an der Einstellung der Besucher sei nichts zu beanstanden: „Wenn du vier Minuten vor dem Ende mit 24:27 zurückliegst und dann – bei einer tierischen Hitze – noch ausgleichst, sagt das ja im Grunde schon alles aus über den Charakter der Truppe.“ Das 27:27 erzielte ASV-Kreisläufer Jens Micke Sekunden vor der Schlusssirene per Siebenmeter.

ASV-Tore: Hintze (7/3), Unkell (6), Eierhoff (2), Hüging (2), Janssen (2), Micke (2/2), Schüring (2), Ernst (1), Klosterkamp (1), Otte (1), van de Pol (1).