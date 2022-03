ASV Senden siegt bei TG Hörste

Der ASV Senden hat am Montagabend mit 37:32 (14:16) bei der TG Hörste gewonnen. „Das war ein schöner Sieg, nachdem wir zwei Mal hintereinander verloren haben“, so Gästetrainer Swen Bieletzki. „Wir stehen ja auch unter keinem Druck, da wir nicht aufsteigen werden. Das macht Herne.“ Der Ligaprimus hat neun Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten ASV.

Die breitere Bank der Sendener gab in Hörste am Ende den Ausschlag. Eine Viertelstunde vor der Schlusssirene stand es mit 24:24 noch ausgeglichen, dann setzte sich die Bieletzki-Sieben Stück für Stück ab. „Wir konnten besser durchwechseln, unsere Deckung hat gut gestanden und wir haben vorne die besseren Lösungen gefunden“, sollte der Coach später analysieren. Die Gastgeber suchten daraufhin ihr Heil in der Umstellung ihrer Deckung von 6:0 auf 5:1 – „das hat nicht funktioniert“, so Bieletzki.

ASV: Lemcke, Uphues – Eierhoff (9/7), Schlögl (9), Janssen (6), Unkel (3), Hintze (2), Micke (2), Schüring (2), van de Pol (2), Otte (1), Starke (1), Ernst, Hüging, Klosterkamp.