ASV Senden siegt klar bei HSG Bielefeld

Auf dem fünften Tabellenplatz hat der ASV Senden die Saison abgeschlossen, mit einem Sieg in Bielefeld.Besonders freute sich Trainer Tenholt über die Leistungen der zuvor lange Verletzten Leo Franken und Hannes Jägermann.

Auf dem fünften Tabellenplatz hat der älteste Sendener Nachwuchs die Saison abgeschlossen, mit einem 35:22 (19:11)-Sieg bei der HSG EGB Bielefeld.

„Meine Vorgabe an die Spieler war, mit der nötigen Ernsthaftigkeit Spaß zu haben“, sagte ASV-Trainer Sebastian Tenholt. Diese Vorgabe setzten die Junioren sehr gewissenhaft um. Da half es den Gastgebern auch nichts, dass sie in der zweiten Hälfte die Sendener Rückraumspieler Jan Gerigk und Jan Speckmann in Manndeckung nahmen. Besonders freute sich ASV-Trainer Tenholt über die Leistungen der zuvor lange Verletzten Leo Franken und Hannes Jägermann, die erstmals wieder auf dem Parkett standen. „Sie haben die anderen Jungs mitgerissen“, sagte der Coach.

ASV: Magdalinski – Speckmann (7/1), Gerigk (6), Kasberg (6), Willing (6), Jägersmann (5), Franken (2/2), Hesselmann (2/1), Bannig (1), Bartlet.