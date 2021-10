ASV Senden siegt souverän in Steinhagen

Viertes Spiel – vierter Sieg. Handball-Verbandsligist ASV Senden ließ auch bei der SpVg Steinhagen wenig anbrennen und verließ nach den 60 Minuten mit einem souveränen 30:20 (16:14)-Sieg das Parkett. „Im Endeffekt waren wir stärker, und wir hatten die bessere Bank“, brachte es Gästetrainer Swen Bieletzki auf den Punkt. Sein Team war erneut in kompletter Besetzung am Start gewesen.

Dabei hatte es in Hälfte eins noch gar nicht nach einem am Ende so souveränen Gästesieg ausgesehen. Die Gastgeber, die in ihren drei bisherigen Spielen ohne Punktgewinn geblieben waren, gingen zwar bis zur 15. Minute kein einziges Mal in Führung. Davonziehen konnte jedoch auch der ASV nicht. Zwei Minuten vor der Pause stand es 14:14. Durch Tore der beiden erfolgreichsten Sendener Werfer, Malte Eierhoff und Tom Schlögl, konnte die Bieletzki-Sieben noch mit einer Zwei-Tore-Führung in die Kabine gehen.

„Wir hatten bis dahin die Aggressivität in der Deckung vermissen lassen“, sollte der Coach später sagen. „Das haben wir in der zweiten Halbzeit wesentlich besser gemacht.“

Die Sendener wurden hinten stabiler und blieben vorne effizient. So bauten sie ihre Führung zunächst auf 20:16 (37.) aus. Zwar kam die Spielvereinigung noch einmal auf zwei Tore heran, doch danach machte der ASV Nägel mit Köpfen. Beim Stand von 26:20 (54.) war die Partie endgültig entschieden. Selbst danach blieben die Gäste hungrig und bauten den Vorsprung bis zur Schlusssirene auf zehn Tore aus.

ASV: Uphues – Eierhoff (7), Schlögl (7), Van de Pol (4/1), Hintze (3), Klosterkamp (3), Micke (3/2), Starke (2), Ernst (1), Janssen, Otte, Schüring.