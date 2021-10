ASV Senden startet den Neuanfang

Nach drei Abstiegen in Folge ist der ASV Senden in der Verbandsliga angekommen. Mit einem neuen Trainer sowie einem fast komplett neuen und sehr jungen Kader schaut der Verein wieder nach vorne.

Fast im freien Fall waren in den vergangenen Jahren die Volleyballerinnen des ASV Senden. Nach vier Jahren in der dritten Liga stiegen die Blau-Weißen 2019 wieder ab. Auch in der Regionalliga konnte sich die Mannschaft von Yaglioglu-Nachfolger Oliver Grote nicht halten. Nun ist der ASV in der Verbandsliga angekommen – freiwillig allerdings. Denn wie bereits berichtet, gab es auch nach der vergangenen, wegen Corona vorzeitig abgebrochenen Saison viele Weggänge noch junger, aber schon erfahrener Spielerinnen. Die Folge: Der neue Kader ist eigentlich eine U 18. So zog der Vorstand der ASV-Volleyballabteilung die Reißleine, um den Nachwuchs in der Oberliga nicht zu verheizen.

Doch es gibt auch Positives: Zwar sind mit Alina Staimiller, Juliane Hase und Jula Reher nur drei Spielerinnen aus der Vorsaison noch geblieben, andererseits ist das neue Team aber eines, das fast ausschließlich mit Sendener Eigengewächsen zusammengestellt wurde. Einzige Ausnahmen sind Jana Winkeljann und Libera Annchristine Howein.

Neu ist auch der Trainer. Iraj Shir Ali hat die Arbeit von Grote übernommen, der nun die Osnabrücker Regionalliga-Frauen coacht, parallel aber noch die Sendener Jugendmannschaften trainiert. Shir Ali stammt aus dem Iran und war in seiner Heimat Profispieler. Bis zu seinem Wechsel nach Senden betreute der heutige Coesfelder die dortige SG, sowohl die Frauen als auch die Männer. Mit Letzteren stieg er vor zwei Jahren in die Regionalliga auf.

Erfahrener und sehr ehrgeiziger Ex-Profi

Als klar war, dass Oliver Grote als Trainer der ersten Sendener Mannschaft nicht mehr zur Verfügung stehen würde, hatte sich Steffi Venghaus aus der Volleyballabteilung des ASV auf die Suche gemacht. Was gar nicht so einfach war: „Es ist momentan sehr schwierig, in Corona-Zeiten einen Trainer zu finden“, sagt Venghaus. Doch die Fachfrau ist in der Branche gut vernetzt. „Als ich hörte, dass Iraj in Coesfeld aufhört, habe ich bei ihm angerufen.“

In der Stevergemeinde hat der erfahrene und sehr ehrgeizige Ex-Profi einen anspruchsvollen Job übernommen. Er muss eine Truppe mit noch sehr jungen Spielerinnen für die immer noch anspruchsvolle Verbandsliga fit machen. Die Spielerinnen selbst haben sich den Klassenerhalt zum Ziel gesetzt. Shir Alis Blick geht höher. Zumindest langfristig wird ihm auch die Verbandsliga wohl nicht reichen. Da der ASV nach dem Weggang von Suha Yaglioglu kein Magnet für ehemalige Profis etwa aus Münster oder Warendorf mehr ist, muss – und will – der ASV seine Ziele nun mit dem vereinseigenen Nachwuchs erreichen. Mit Fleiß und Leistung soll dieser unter Shir Alis Regie nun zu einer immer erfahreneren Volleyballtruppe reifen.

Das wird kein einfacher Weg, in der kommenden Saison schon gar nicht. Nur neun Spielerinnen sind im Kader, eine Reserve ist nicht vorhanden: Die nächstjüngere ASV-Truppe ist die U 14.

Eine erste echte Standortbestimmung haben Abteilung, Coach und Spielerinnen am Samstag. Um 16 Uhr empfangen die Sendenerinnen die Dritte des USC Münster. Dann gibt es wohl auch ein Wiedersehen mit Ex-ASVlerin Finja Kurtz, die inzwischen in der Domstadt aufschlägt.