ASV Senden verliert beim TuS Brockhagen

Eine Viertelstunde benötigten die Handballer des ASV Senden schon, um das Tor zu treffen. Genug Zeit für den TuS Einigkeit Brockhagen, eine sichere 8:3-Führung herauszuwerfen. Das war aber noch nicht die Vorentscheidung in dieser Partie, denn die Gäste aus Senden kamen bis zur Pause auf 11:12 heran. Und auch gut zehn Minuten vor dem Abpfiff (18:18) stand noch nicht fest, wer dieses Verbandsligaspiel gewinnen würde. Dann aber erlaubten sich die Sendener einige technische Fehler, so dass die Gastgeber auf 22:18 wegziehen konnten. Das war es dann, Brockhagen siegte am Ende mit 25:22.

Mit der Leistung in der ersten Viertelstunde war ASV-Trainer Swen Bieletzki natürlich überhaupt nicht zufrieden. „Unser Positionsspiel klappte nicht. Wenn überhaupt, kamen wir durch Tempo zu Toren“, so der Sendener Coach. Als dann aber die Abwehr sicherer stand, konnte die Aufholjagd gestartet werden.

Zur Pause war Senden wieder im Spiel und hielt die Partie auch lange offen. Allerdings gelang es dem ASV nicht einmal während der gesamten 60 Minuten, in Führung zu gehen. Überdies erlaubte sich das Team den unnötigen Luxus, drei Siebenmeter zu verwerfen. „Wieder einmal, wie schon im letzten Spiel“, stöhnte Bieletzki. Und als sich dann zudem Unkonzentriertheiten einschlichen, war die Partie für seine Sieben nicht mehr zu mehr zu gewinnen.

Eine gute Leistung zeigte Jan-Niklas van de Pol auf Rechtsaußen, der mit neun Toren bester Werfer der Sendener war. „Aber auch er hätte noch mehr Tore erzielen können“, so Bieletzki gefrustet.

ASV-Tore: van de Pol (9), Eierhoff (4), Hintze (3), Janssen (2), Schloegl (2/1), Unkell, Schüring (je 1).