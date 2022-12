ASV Senden verliert deutlich in Hörste

Der ASV Senden hat das Topspiel am Samstagabend bei Tabellenführer TG Hörste mit 24:34 (11:17) verloren. Vor allem in einem der beiden Abschnitte waren die Besucher nur selten auf der Höhe des Geschehens.

Bei der TG Hörste, einer ausgewiesenen Spitzenmannschaft, zu verlieren, gehe schon in Ordnung, findet Swen Bieletzki. Auch trübe die Niederlage nicht die „herausragende Jahresbilanz“ mit der Verbandsliga-Vizemeisterschaft im Frühling und aktuell erneut einem Platz im Verfolgerfeld. Trotzdem „will man da halt nicht mit minus zehn Toren rausgehen, selbst wenn es gegen den Tabellenführer geht“. Daher war der Coach des ASV Senden am Tag nach der 24:34 (11:17)-Pleite seines Teams im ostwestfälischen Halle „immer noch ein bisschen bedient“.

Gerade in Hälfte eins „haben wir viel zu schläfrig agiert, waren nicht fit im Kopf“, so Bieletzki. Während die Spieler des Klassenbesten, angeführt vom überragenden 13-Tore-Mann Silvan Tarner, „von der ersten Sekunde an keinen Zweifel daran gelassen haben, dass die das Ding gewinnen wollen“.

Ob die Sendener mit einer 6:0-Deckung operierten oder die offensivere 3:2:1-Verteidigung wählten: Hörste fand immer eine Lücke im sonst so starken ASV-Abwehrverbund. 17 Gegentore in 30 Minuten: zu viele, um dem Spitzenreiter Paroli bieten zu können. Vorn scheiterten die Sendener mehrfach am Gebälk oder am TG-Torhüter.

Mit Wiederbeginn war dann laut Bieletzki auch die schmale Bank – fünf ASV-Leistungsträger fehlten am Samstagabend – ein Faktor. Dennoch kamen die Besucher, deren Kapitän Marius Hintze in Minute 43 eine rote Karte sah, die sein Trainer eher nicht gezückt hätte, noch mal bis auf vier Tore ran (20:24/45.). Doch anschließend verwarf Jan-Niklas van de Pol einen Siebenmeter – und Sendens Widerstand war gebrochen. ASV-Tore: Eierhoff (6/3), Bexten (4), Janssen (3), Unkell (3), van de Pol (3/1) D. Ernst (2), Rotering (2), Hintze (1).