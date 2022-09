ASV Senden verliert in Brockhagen

Schon der Beginn war maximal unglücklich. Als Swen Bieletzki, Coach des ASV Senden, nach sieben Minuten die Auszeit nahm, da lag sein Team bereits mit 0:5 hinten. Ein Rückstand, dem die hiesigen Verbandsliga-Handballer das ganze restliche Match hinterherliefen – erfolglos, am Ende unterlag der ASV beim TuS Einigkeit Brockhagen mit 30:33 (11:17).

Den Stab mag der Trainer dennoch nicht über seine Sieben brechen: „Der Einsatz hat gestimmt. Auch im Angriff und in der Abwehr haben die Jungs vieles richtig gemacht – aber, anders als gegen Verl, eben nicht durchgängig.“ Selbst die Anfangsphase sei so schlecht nicht gewesen: „Da hatten wir wirklich Pech, weil entweder der Pfosten im Weg stand oder Brockhagens sehr guter Torhüter.“

Auch der Zwischenstand zur Pause sei zwar „ein ziemliches Brett“ gewesen, wie Bieletzki erklärt. Allerdings war Senden wenig später wieder bis auf vier Tore dran (20:16/39.) – und in Ballbesitz. „Wenn wir da treffen, kann es noch mal richtig eng werden“, weiß der ASV-Coach. Stattdessen legten die Ostwestfalen einen weiteren Zwischenspurt ein (24:16/ 43.), „der uns letztlich das Genick gebrochen hat. In der Phase hat sich dann auch das Fehlen mehrerer Rückraumleute bemerkbar gemacht“, so das Schlussfazit des Gästetrainers.

ASV-Tore: Eierhoff (5), Wieczorek (5/4), Bexten (4), Schüring (4), Hintze (3), Rotering (3), Unkell (3), Starke (2), van de Pol (1).