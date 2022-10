ASV Senden verliert klar gegen Letmathe

Die A-Junioren der Sendener Handballer haben ihr Heimspiel gegen Oberliga-Spitzenreiter Letmather TV mit 27:34 (14:19) verloren. Der TV blieb damit auch im fünften Saisonspiel ungeschlagen, während der ASV die dritte Niederlage im vierten Spiel kassierte.

„Wir haben verdient verloren, obwohl wir bis zur 20. Minute in Führung lagen“, sagte Sendens Trainer Sebastian Tenholt. Der ASV legte von Beginn an ständig vor, lag mit 6:4 (11.), 7:5 (12.) und 8:6 (14.) vorne. Anton Peuker erzielte die 11:10-Führung – die letzte der Gastgeber in dieser Partie. „Dann lief bei uns nichts mehr. Es war, als hätte jemand den Stecker gezogen“, so Tenholt.

In den folgenden zehn Minuten erwarf sich der Favorit selbst eine Fünf-Tore-Führung, dann ging es in die Kabinen. Als sich der ASV-Nachwuchs zehn Minuten nach der Pause wieder fing, lagen die Letmather bereits mit zehn Toren vorne (18:28 aus Sendener Sicht), das Spiel war praktisch schon entschieden. Bis auf fünf Tore (27:32) kam Senden noch heran, dann legte der TV noch zwei Mal nach.

Tenholts Fazit: „Kämpferisch kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen. Aber wir haben drei Siebenmeter verworfen und von den Außenpositionen zu selten getroffen. So kann man gegen eine solche Mannschaft nicht gewinnen, zumal wir in der Deckung oft zu passiv waren.“

ASV: Wiedau – Supler (9/1), Rüdden­klau (7/2), Magdalinski (3), Peuker (3/2), Gerigk (2), Bannick (1), Kasberg (1), Reichow (1), Bründel, Pohl.